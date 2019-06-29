Меркель анонсировала саммит по Сирии

Фото: Ангела Меркель (Reuters)

По словам Меркель, саммит состоится до конца 2019 года

Канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита G20 заявила, что в 2019 году планируется очередная встреча по ситуации в Сирии в стамбульском формате. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта в Twitter.

По словам Меркель, до конца 2019 года должен состояться саммит лидеров Германии, Российской Федерации, Турции и Франции для обсуждения ситуации в Сирии.

"У меня сегодня были двусторонние переговоры с президентом Путиным и президентом Эрдоганом. Исходя из этого, кроме Минского процесса, о котором мы говорили, мы хотим в течение этого года продолжить стамбульский формат", - заявила она.

Немецкий канцлер добавила, что Берлин хочет оставаться в курсе ситуации в сирийском Идлибе и ситуации в отношении беженцев.

"Мы хотим подать им знак", - отметила Меркель.

Напомним, ранее Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась к России за информацией о том, как она использует данные о местоположении больниц в Сирии. Такие вопросы в России возникли в связи с серией авианалетов на сирийские регионы, из-за которых пострадали, в частности, медицинские учреждения.

РБК-Украина писало, что 17 июня в Сирии по меньшей мере 11 мирных жителей погибли и еще 15 получили ранения в результате обстрела вооруженными бандформированиями поселка Эль-Вадихи на юг от Алеппо (360 км от Дамаска).