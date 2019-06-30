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Туреччина заявила про напад на її спостережний пункт в Сирії

Новини » Надзвичайні події    30.06.2019 - 01:27
Туреччина заявила про напад на її спостережний пункт в Сирії
Фото: турецькі військові (alsat-m.tv)

Турецький військовий об'єкт у Сирії обстріляли з мінометів

Міністерство оборони Туреччини заявило в суботу, 29 червня, що турецький спостережний пункт в північній частині Сирії в районі Ідліб, піддався обстрілу з мінометів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також відомство додало, що жертв не було. Міністерство заявило, що в ситуацію "негайно втрутилися" російські представники в регіоні, щоб зупинити напади. Проте турецькі військові підготувалися до можливості "дати потрібну відповідь" у випадку повторення нападів.

Як пише Reuters, останнім часом аналогічні напади були здійснені на турецькі спостережні пости в регіоні. Один турецький солдат був убитий, ще троє були поранені під час нападу в четвер, 28 червня.

Росія, яка підтримує президента Сирії Башара Асада в громадянській війні в його країні, і Туреччина, яка давно підтримує прихильників повстання проти Асада, виступили співавтором угоди про деескалації в цьому районі, яке діє з минулого року.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель на полях саміту G20 заявила, що в 2019 році планується чергова зустріч щодо ситуації в Сирії в стамбульському форматі. До кінця 2019 року має відбутися саміт лідерів Німеччини, Російської Федерації, Туреччини і Франції для обговорення ситуації в Сирії.

Додамо, Організація Об'єднаних Націй попросила у Росії інформацію про те, як вона використовує дані про розташування сирійських лікарень. Подібні питання до Росії виникли у зв'язку з серією авіанальотів на сирійські регіони, при яких постраждали, в тому числі, медичні установи.

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