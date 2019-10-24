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Турция заявила о нападении курдских сил в Сирии

Новости » В мире    24.10.2019 - 17:48
Турция заявила о нападении курдских сил в Сирии
Иллюстративное фото (ABC News)

Минобороны Турции сообщило о нападении вблизи пограничного города Рас-аль-Айн

В Министерстве обороны Турции заявили о нападении курдских сил в районе "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии, в результате чего ранения получили пять турецких военных. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению Минобороны Турции, нападение со стороны Сирийских демократических сил было осуществлено в четверг, 24 октября, в районе пограничного города Рас-аль-Айн. Турецкие силы ответили на атаки в целях самообороны.

"Атака была проведена с использованием беспилотников, минометов и легких вооружений", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 24 октября, курды обвинили Турцию в возобновлении военных действий в Сирии. По сообщению СДС, турецкие военные в четверг совершили наступление на три деревни в приграничном регионе с "безопасной зоной".

Позже президент Турции Реджеп Эрдоган призвал курдские силы покинуть приграничные регионы. Он отметил, что согласно соглашению о перемирии в Сирии, курды отвести силы от "безопасной зоны". Эрдоган заявил, что в случае отказал курдов отвести свои силы, Турция готова возобновить военную операцию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о создании "безопасной зоны" в Сирии. По его словам, все условия для этого было соблюдены. В частности, это прекращение огня и вывод курдских войск.

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