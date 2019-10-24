Турция пригрозила курдам возобновлением военной операции

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)

Эрдоган заявил, что курдские силы на отвели свои войска от границы с "безопасной зоны"

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности возобновить военную операцию на северо-востоке Сирии, если курдские силы не отойдут от границы "безопасной зоны". Об этом сообщает Reuters.

По словам Эрдогана, Сирийские демократические силы (СДС) должны отойти от границы "безопасной зоны" в соответствии с подписанным соглашением о прекращении огня в Сирии между Турцией и США. В случае невыполнения условий, Турция готова возобновить боевые действия.

Напомним, ранее курдские силы заявили о том, что, несмотря на перемирие, турецкие военные совершили наступление на три деревни вблизи "безопасной зоны" на севере Сирии.

Кроме этого РБК-Украина сообщало, что Сирия перебросила дополнительные единицы военной техники в провинции Ракка и Хасеке, которые находятся вблизи "безопасной зоны" на севере страны. Такие действия были приняты в целью укрепления занимаемых позиций сирийских сил.

Также президент США Дональд Трамп 23 октября сообщил о создании "безопасной зоны". По его словам, все условия по перемирию и выводу курдских сил из региона были соблюдены.