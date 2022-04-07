Турция заявила о готовности принять новый раунд переговоров Украины и России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил готовность своей страны принять новый раунд переговоров Украины и России . Глава МИД добавил, что убийство российскими оккупантами мирных жителей в Буче осложнили диалог, но его нужно продолжать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah .

"Следующие переговоры (Украины и России - ред.) также могут быть проведены в Турции. Мы сказали, что хотели бы снова принять их в Турции", - сказал Чавушоглу после встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Глава МИД добавил, что Турция показала принципиальную позицию по Украине, но в то же время предоставила информацию о шагах для прекращения войны России против Украины. По его словам, многие из союзников приветствовали роль Анкары.

"Изображения из Бучи неприемлемы. Эти снимки бросают тень на переговоры. Однако переговоры все равно нужно продолжать при любых обстоятельствах", - подчеркнул турецкий министр.