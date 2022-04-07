Туреччина заявила про готовність прийняти новий раунд переговорів України і Росії

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу висловив готовність своєї країни прийняти новий раунд переговорів України та Росії. Глава МЗС додав, що вбивство російськими окупантами мирних жителів у Бучі ускладнили діалог, але його потрібно продовжувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.
"Наступні переговори (України і Росії - ред.) також можуть бути проведені в Туреччині. Ми сказали, що хотіли б знову прийняти їх у Туреччині", - сказав Чавушоглу після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
Глава МЗС додав, що Туреччина показала принципову позицію щодо України, але в той самий час надала інформацію про кроки для припинення війни Росії проти України. За його словами, багато хто з союзників вітали роль Анкари.
"Зображення з Бучі неприйнятні. Ці знімки кидають тінь на переговори. Однак переговори все одно потрібно продовжувати за будь-яких обставин", - підкреслив турецький міністр.
Нагадаємо, раніше представник президента Туреччини заявив, що Анкара не очікує серйозного прориву в переговорах України і Росії.
Зазначимо, в офісі президента України закликали Росію знизити градус ворожості в ЗМІ, що стане доказом готовності Москви продовжити переговори.
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