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Туреччина заявила про готовність прийняти новий раунд переговорів України і Росії

Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss _MSC)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу висловив готовність своєї країни прийняти новий раунд переговорів України та Росії. Глава МЗС додав, що вбивство російськими окупантами мирних жителів у Бучі ускладнили діалог, але його потрібно продовжувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.

"Наступні переговори (України і Росії - ред.) також можуть бути проведені в Туреччині. Ми сказали, що хотіли б знову прийняти їх у Туреччині", - сказав Чавушоглу після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Глава МЗС додав, що Туреччина показала принципову позицію щодо України, але в той самий час надала інформацію про кроки для припинення війни Росії проти України. За його словами, багато хто з союзників вітали роль Анкари.

"Зображення з Бучі неприйнятні. Ці знімки кидають тінь на переговори. Однак переговори все одно потрібно продовжувати за будь-яких обставин", - підкреслив турецький міністр.

Нагадаємо, раніше представник президента Туреччини заявив, що Анкара не очікує серйозного прориву в переговорах України і Росії.

Зазначимо, в офісі президента України закликали Росію знизити градус ворожості в ЗМІ, що стане доказом готовності Москви продовжити переговори.

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