Туреччина заявила про готовність прийняти новий раунд переговорів України і Росії

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу висловив готовність своєї країни прийняти новий раунд переговорів України та Росії . Глава МЗС додав, що вбивство російськими окупантами мирних жителів у Бучі ускладнили діалог, але його потрібно продовжувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah .

"Наступні переговори (України і Росії - ред.) також можуть бути проведені в Туреччині. Ми сказали, що хотіли б знову прийняти їх у Туреччині", - сказав Чавушоглу після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Глава МЗС додав, що Туреччина показала принципову позицію щодо України, але в той самий час надала інформацію про кроки для припинення війни Росії проти України. За його словами, багато хто з союзників вітали роль Анкари.

"Зображення з Бучі неприйнятні. Ці знімки кидають тінь на переговори. Однак переговори все одно потрібно продовжувати за будь-яких обставин", - підкреслив турецький міністр.