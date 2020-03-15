Турция запретила въезд иностранцам из 9 европейских стран

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подписал директиву о запрете въезда иностранцам из 9 европейских стран из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Турции.

Так, с 8 часов субботы, 14 марта, был запрещен въезд гражданам Германии, Испании, Франции, Австрии, Норвегии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов. Запрет также распространяется на иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали вышеназванные страны.

Отмечается, что запрет будет действовать на всех пограничных контрольно-пропускных пунктах до 17 апреля. Ограничения также были введены для кораблей, прибывающие в порты Турции. Судна обязали сообщать о последних 10 портах пребывания.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон запретил въезд в страну иностранцам из Британии и Ирландии и лицам, которые в течение последних 14 дней посещали эти страны. До этого подобный запрет был введен для иностранцев из 26 стран Европы.

Также РБК-Украина писало, что решение о закрытии границ для иностранцев приняло правительство Эстонии. После введения ограничений, въехать в страну смогут эстонцы и иностранцы, члены семьи которых проживают в Эстонии. Иностранцы смогут использовать Эстонию для транзита в свою страну, если у них не будет симптомов.