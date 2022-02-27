Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей

Турция задействовала положение конвенции Монтре и закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для кораблей военно-морских сил России. Ранее Анкара заявляла, что не может запретить их проход.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу телеканалу CNN Turk.
"Теперь это превратилось в войну. Это не военная операция, это официальное состояние войны", - сказал Чавушоглу.
Министр добавил, что Турция будет соблюдать 19 статью конвенции Монтре. По его словам, положение этой статьи довольно ясно - военные корабли воюющих государств не имеют права проходить через проливы.
Напомним, 24 февраля Путин 24 объявил войну Украине, назвав свое решение "войсковой спецоперацией" и ввел на территорию страны российские войска.
Боевые действия на территории Украины продолжается четвертый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.