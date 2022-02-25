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Турция заявила, что не может остановить проход российских военных кораблей через Босфор

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Украина, Пятница 25 февраля 2022 16:48
Турция заявила, что не может остановить проход российских военных кораблей через Босфор Фото: Босфор не будет закрыт Турцией для военных кораблей России (wikipedia.org)
Автор: Александр Белоус

Турция не может остановить проход военных кораблей через свои проливы, ведущие в Черное море. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сослался на Конвенцию Монтрё.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Украина обратилась к Турции с просьбой заблокировать проход российских военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор. Чавушоглу сказал, что Турция ограничена в своих возможностях.

"В случае войны, в которой Турция не является стороной, могут быть приняты меры в отношении стран, которые являются сторонами в войне. Если есть требование, чтобы корабли воюющих стран вернулись в свои базы, то это должно быть разрешено", - добавил он, имея в виду Россию.

При этом он добавил, что у России был свой пункт в Конвенцию Монтрё. "Статьи 19, 20 и 21 предусматривают, что если корабль страны, находящейся в Черном море, желает пройти с просьбой вернуться на свою базу, это разрешено", - сказал Чавушоглу.

Конвенция Монтрё, подписанная в 1936 году, дает Турции контроль над проходом судов через эти два ключевых пролива. В мирное время гражданские суда могут проходить свободно, хотя существуют определенные ограничения на проход судов, не принадлежащих причерноморским странам.

Причерноморские страны, в которые, наряду с Турцией, Россией и Украиной, также входят Болгария, Грузия и Румыния.

Военные корабли могут проходить через проливы в мирное время, но на условиях, которые ограничивают совокупный тоннаж в зависимости от того, являются ли они черноморской страной или нет, и ограничивают продолжительность пребывания в Черном море для нечерноморских государств. Существуют также ограничения на калибр оружия, которое они могут нести, и Турция должна быть уведомлена о запросе.

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