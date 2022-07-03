Турция задержала сухогруз с краденым украинским зерном, - посол

Турция задержала сухогруз, который перевозил похищенное в Украине зерно. Украинская сторона подала запрос на арест корабля и конфискацию имущества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Турции Василия Боднара во время телемарафона.

"У нас есть полное сотрудничество. Судно стоит прямо перед входом в порт. Завтра состоится совещание во время которого решат дальнейшую судьбу судна. Наш запрос передан и мы надеемся, что судно арестую, имущество конфискуют и привлекут всех к ответственности, кто причастен к этому", - заявил посол.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты начали вывозить украинское зерно из Бердянска. Судно с 7 тысячами тонн зерна уже ушло из местного порта.

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