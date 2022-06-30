Оккупанты начали вывозить украденное украинское зерно из Бердянска

Россияне начали вывозить из Бердянска украденное у Украины зерно. Судно с 7 тысячами тонн зерна уже ушло из местного порта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА-Новости ".

Отмечается, что украинское зерно будет отправлено в "дружественные" страны России.

"Из порта в Бердянске после нескольких месяцев простоя ушло первое судно с 7 тысячами тонн зерна", - говорится в сообщении.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла с территории Украины около 400 тысяч тонн зерна. В частности, спутник зафиксировал очередной факт вывоза Россией украинского зерна в Сирию.

Кроме того, в "ДНР" заявили о намерении вывезти из Мариуполя ворованную сталь.

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