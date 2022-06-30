Оккупанты начали вывозить украденное украинское зерно из Бердянска
Россияне начали вывозить из Бердянска украденное у Украины зерно. Судно с 7 тысячами тонн зерна уже ушло из местного порта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
"Из порта в Бердянске после нескольких месяцев простоя ушло первое судно с 7 тысячами тонн зерна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинское зерно будет отправлено в "дружественные" страны России.
Как известно, с начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла с территории Украины около 400 тысяч тонн зерна. В частности, спутник зафиксировал очередной факт вывоза Россией украинского зерна в Сирию.
Кроме того, в "ДНР" заявили о намерении вывезти из Мариуполя ворованную сталь.
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