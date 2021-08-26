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Турция вызывалась контролировать работу аэропорта Кабула после вывода иностранных войск

Автор: Сергей Пышкин

Турция предложила контролировать работу аэропорта Кабула после вывода иностранных войск с территории Афганистана. Страна будет поддерживать его безопасность и в дальнейшем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"В случае достижения договоренности по данной теме, мы продолжим оказывать там эту услугу", - заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По словам чиновника, предложение страны будет полезным для Афганистана и для нового правительства страны.

"Потому что для того, чтобы получить признание на международном уровне, новое афганское правительство должно обеспечить безопасность воздушной гавани и ее нормальное функционирование" - добавил Калин.

По мнению пресс-секретаря президента, "Талибан" не имеет достаточного потенциала, чтобы обеспечить безопасность аэропорта.

"Они тоже, скорее всего, рано или поздно обратятся за такой услугой. Потому что знают, насколько это важно", - отметил чиновник.

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ТурцияКабулАфганистан