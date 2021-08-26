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Туреччина викликалась контролювати роботу аеропорту Кабулу після виведення іноземних військ

Автор: Сергій Пишкін

Туреччина запропонувала контролювати роботу аеропорту Кабула після виведення іноземних військ з території Афганістану. Країна підтримуватиме його безпеку й надалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

"У разі досягнення домовленості з даної теми, ми продовжимо надавати там цю послугу", - заявив прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

За словами посадовця, пропозиція країни буде корисною для Афганістану та для нового уряду країни.

"Тому що для того, щоб отримати визнання на міжнародному рівні, новий афганський уряд повинен забезпечити безпеку повітряної гавані і її нормальне функціонування" - додав Калин.

На думку прессекретаря президента, "Талібан" не має достатнього потенціалу, аби гарантувати безпеку аеропорту.

"Вони теж, швидше за все, рано чи пізно звернуться за такою послугою. Тому що знають, наскільки це важливо", - зауважив посадовець.

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ТурцияКабулАфганистан