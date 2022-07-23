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Турция вызвала главу посольства Швеции: Reuters узнало причину

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Анкара, Суббота 23 июля 2022 22:50
Турция вызвала главу посольства Швеции: Reuters узнало причину Фото: МИД Турции вызвал главу посольства Швеции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турецкий МИД вызвал шведского поверенного из-за демонстрации курдов, которая прошла в Стокгольме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, Турция хочет выразить недовольство в связи с "террористической пропагандой", которая якобы происходила во время митингов курдов.

В Reuters отмечают, что турки сообщили о своей "резкой реакции" на демонстрацию.

Напомним, ранее стало известно, что перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде турецкая сторона согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Альянс, но с условиями.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может "заморозить" вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По его мнению, Стокгольм "не демонстрирует хороших результатов" в выполнении соглашения между странами.

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