ua ru
Нд, 24 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Туреччина викликала голову посольства Швеції: Reuters дізналося причину

Новость на русском →
Анкара, Субота 23 липня 2022 22:50
Туреччина викликала голову посольства Швеції: Reuters дізналося причину Фото: МЗС Туреччини викликало голову посольства Швеції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Турецький МЗС викликав шведського повіреного через демонстрацію курдів, яка пройшла в Стокгольмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, Туреччина хоче висловити невдоволення у зв'язку з "терористичною пропагандою", яка нібито відбувалася під час мітингів курдів.

У Reuters зазначають, що турки повідомили про свою "різку реакцію" на демонстрацію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді турецька сторона погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу, але з умовами.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявивл, що його країна може" заморозити " вступ Швеції і Фінляндії в НАТО. На його думку, Стокгольм" не демонструє хороших результатів " у виконанні Угоди між країнами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Швеція Турция
NEWS
Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків
Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років