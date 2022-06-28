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Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, - журналист

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Мадрид, Вторник 28 июня 2022 21:15
Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, - журналист Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде турецкая сторона согласилась на вступление Швеции и Финляндии в альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Юзвяка.

"Белый дым от Турции. Швеция и Финляндия будут в НАТО", - отметил он.

Отметим, метафора "белый дым" использована по аналогии с процедурой избрания нового Папы Римского в Ватикане. После того, как конклав выбирает нового Папу, из печной трубы поднимается белый дым над Сикстинской капеллой. В данном случае метафора означает согласие в спорном вопросе.

Напомним, ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с лидерами Швеции и Финляндии до саммита НАТО. Ожидалось, что стороны могут достичь компромисса в вопросе вступления скандинавских стран в альянс.

Анкара блокировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО, требуя от них снятия ограничений на экспорт оружия в Турции, а также отказа от поддержки представителей "Рабочей партии Курдистана".

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