UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Турция вышла из Стамбульской конвенции о защите женщин

Автор: Андрей Козловский

Турция объявила о выходе со Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Соответствующий указ подписал президент страны Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает Reuters.

"Действие Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утвержденной постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, прекращено в отношении Турецкой Республики", - говорится в документе.

При этом вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в стране будут продолжать борьбу по защите прав женщин.

На данный момент конвенцию ратифицировали 18 стран из 47. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции Польши подало официальный запрос в Министерстве по делам семьи, труда и социальной политики о начале выхода страны из Стамбульской конвенции.

Также РБК-Украина писало, что Стамбульская конвенция вступила в силу в Хорватии и Греции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины конвенция
Читайте также
Польша выходит из Стамбульской конвенции
Прогноз погоды