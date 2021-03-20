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Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції щодо захисту жінок

Автор: Андрій Козловський

Туреччина оголосила про вихід зі Стамбульської конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок. Відповідний указ підписав президент країни Тайіп Ердоган.

Про це повідомляє Reuters.

"Дія Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством, підписаної від імені Турецької Республіки 11 травня 2011 року і затверджена постановою уряду від 10 лютого 2012 року, припинена щодо Турецької Республіки", - йдеться в документі.

При цьому віце-президент Туреччини Фуат Октай заявив, що в країні будуть продовжувати боротьбу із захисту прав жінок.

Наразі конвенцію ратифікували 18 країн з 47. У ній сформульовані мінімальні стандарти запобігання насильству, забезпечення захисту і кримінального переслідування, а також дані рекомендації з розробки комплексної політики.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міністерство юстиції Польщі подало офіційний запит в Міністерстві у справах сім'ї, праці та соціальної політики про початок виходу країни зі Стамбульської конвенції.

Також РБК-Україна писало, що Стамбульська конвенція набула чинності в Хорватії та Греції.

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