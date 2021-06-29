Турция выразила готовность направить военных инструкторов для подготовки кадров ВСУ

Турция готова направить своих военных инструкторов для подготовки кадров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также достигнута договоренность о проведении украинско-турецких войсковых учений .

"Во время совместного брифинга военный атташе при посольстве Турецкой Республики полковник Дженгиз Чевик выразил заинтересованность в привлечении турецких инструкторов к подготовке личного состава Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в Киеве прошла встреча с делегацией Сухопутных войск Вооруженных сил Турции. "Визит турецкой делегации состоялся в рамках договоренностей командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сирского и командующего Сухопутными войсками Турецкой Республики генерала Умита Дундара во время встречи в Турции в марте этого года", - подчеркнули в пресс-службе.

Во время последнего визита Сирского в Турцию был достигнута договоренность о проведении совместных украинско-турецких учений на базе тренировочных центров ВСУ. "Мы имеем большой опыт, которым мы можем поделиться и обменяться, потому что наши армии сейчас участвуют в боевых действиях", - добавил командующий.

В программе визита турецкой военной делегации в Украину посещение учебных центров Сухопутных войск ВСУ для ознакомления с ходом подготовки рядового, сержантского и офицерского состава, отметили в Генштабе.

Фото: Турция готова направить в Украину военных инструкторов (facebook.com/GeneralStaff.ua)