Турция выразила готовность направить военных инструкторов для подготовки кадров ВСУ
Турция готова направить своих военных инструкторов для подготовки кадров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также достигнута договоренность о проведении украинско-турецких войсковых учений.
Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
"Во время совместного брифинга военный атташе при посольстве Турецкой Республики полковник Дженгиз Чевик выразил заинтересованность в привлечении турецких инструкторов к подготовке личного состава Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня в Киеве прошла встреча с делегацией Сухопутных войск Вооруженных сил Турции. "Визит турецкой делегации состоялся в рамках договоренностей командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сирского и командующего Сухопутными войсками Турецкой Республики генерала Умита Дундара во время встречи в Турции в марте этого года", - подчеркнули в пресс-службе.
Во время последнего визита Сирского в Турцию был достигнута договоренность о проведении совместных украинско-турецких учений на базе тренировочных центров ВСУ. "Мы имеем большой опыт, которым мы можем поделиться и обменяться, потому что наши армии сейчас участвуют в боевых действиях", - добавил командующий.
В программе визита турецкой военной делегации в Украину посещение учебных центров Сухопутных войск ВСУ для ознакомления с ходом подготовки рядового, сержантского и офицерского состава, отметили в Генштабе.
Фото: Турция готова направить в Украину военных инструкторов (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Напомним, 28 июня в Одессе начались международные войсковые учения "Си Бриз-2021". Их темой является проведение морской операции по безопасности в кризисном регионе по стандартам НАТО для поддержания мира и безопасности.