ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Туреччина висловила готовність направити військових інструкторів для підготовки кадрів ЗСУ

Новость на русском →
Київ, Вівторок 29 червня 2021 17:11
Туреччина висловила готовність направити військових інструкторів для підготовки кадрів ЗСУ Фото: Туреччина готова направити в Україну військових інструкторів (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Туреччина готова направити своїх військових інструкторів для підготовки кадрів Збройних сил України (ЗСУ). Також досягнута домовленість про проведення українсько-турецьких військових навчань.

Про це повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

"Під час спільного брифінгу військовий аташе при Посольстві Турецької Республіки полковник Дженгіз Чевік висловив зацікавленість у залученні турецьких інструкторів до підготовки особового складу Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сьогодні в Києві пройшла зустріч з делегацією Сухопутних військ Збройних сил Туреччини. "Візит турецької делегації відбувся в рамках домовленостей командувача Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковника Олександра Сірського і командувача Сухопутними військами Турецької Республіки генерала Уміта Дундара під час зустрічі в Туреччині в березні цього року", - підкреслили в прес-службі.

Під час останнього візиту Сірського до Туреччини було досягнуто домовленості про проведення спільних українсько-турецьких навчань на базі тренувальних центрів ЗСУ. "Ми маємо великий досвід, яким ми можемо поділитися і обмінятися, тому що наші армії зараз беруть участь у бойових діях", - додав командувач.

У програмі візиту турецької військової делегації в Україну відвідування навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ для ознайомлення з ходом підготовки рядового, сержантського та офіцерського складу, зазначили в Генштабі.

Фото: Туреччина готова направити в Україну військових інструкторів (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, 28 червня в Одесі почалися міжнародні військові навчання "Сі Бриз-2021". Їх темою є проведення морської операції з безпеки в кризовому регіоні за стандартами НАТО для підтримки миру і безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Збройні сили України инструкторы
NEWS
ЄСПЛ назвав дату слухань у справі України та Нідерландів проти Росії
ЄСПЛ назвав дату слухань у справі України та Нідерландів проти Росії
DAILY
Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом