Турция выполнит обязательства в рамках НАТО в случае вторжения РФ в Украину, - Эрдоган

При этом президент не уточнил, на какие шаги будет готова Турция при таком развитии событий и о каких обязательствах в качестве члена Альянса идет речь.

"Сейчас мы хотим найти решение нынешнего кризиса путем диалога и дипломатии. Продолжаем призывать и Россию, и Украину вести себя конструктивно и сдержанно. Но Турция будет выполнять требования членства в НАТО", - заявил Эрдоган.

Президент отметил, что война не может принести никакой пользы ни сторонам, ни региону.

"Наша страна с самого начала поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы заняли четкую позицию против шагов России по нарушению территориальной целостности Украины, особенно аннексии Крыма", - добавил он.

Кроме того, Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию.