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Турция выполнит обязательства в рамках НАТО в случае вторжения РФ в Украину, - Эрдоган

Автор: Артур Родивилов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выполнять свои обязательства в рамках НАТО в случае вторжения России в Украину. Он призвал стороны вести себя конструктивно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

При этом президент не уточнил, на какие шаги будет готова Турция при таком развитии событий и о каких обязательствах в качестве члена Альянса идет речь.

"Сейчас мы хотим найти решение нынешнего кризиса путем диалога и дипломатии. Продолжаем призывать и Россию, и Украину вести себя конструктивно и сдержанно. Но Турция будет выполнять требования членства в НАТО", - заявил Эрдоган.

Президент отметил, что война не может принести никакой пользы ни сторонам, ни региону.

"Наша страна с самого начала поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы заняли четкую позицию против шагов России по нарушению территориальной целостности Украины, особенно аннексии Крыма", - добавил он.

Кроме того, Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию.

Напомним, что Турция предложила проводить заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу. В частности, чтобы вернуться к проведению очных встреч для переговоров.

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Реджеп Тайип ЭрдоганВторжение России в Украину