Туреччина виконає зобов'язання в рамках НАТО у разі вторгнення РФ в Україну, - Ердоган

При цьому президент не уточнив, на які кроки буде готова Туреччина при такому розвитку подій і про які зобов'язання як члена Альянсу йдеться.

"Зараз ми хочемо знайти рішення нинішньої кризи шляхом діалогу і дипломатії. Продовжуємо закликати і Росію, і Україну поводитися конструктивно і стримано. Але Туреччина буде виконувати вимоги членства в НАТО", - заявив Ердоган.

Президент зазначив, що війна не може принести жодної користі ні сторонам, ні регіону.

"Наша країна з самого початку підтримувала територіальну цілісність і суверенітет України. Ми зайняли чітку позицію проти кроків Росії щодо порушення територіальної цілісності України, особливо анексії Криму", - додав він.

Крім того, Ердоган запросив Путіна відвідати Туреччину.