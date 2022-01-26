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Туреччина виконає зобов'язання в рамках НАТО у разі вторгнення РФ в Україну, - Ердоган

Автор: Артур Родивилов

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара продовжить виконувати свої зобов'язання в рамках НАТО у разі вторгнення Росії в Україну. Він закликав сторони поводитися конструктивно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

При цьому президент не уточнив, на які кроки буде готова Туреччина при такому розвитку подій і про які зобов'язання як члена Альянсу йдеться.

"Зараз ми хочемо знайти рішення нинішньої кризи шляхом діалогу і дипломатії. Продовжуємо закликати і Росію, і Україну поводитися конструктивно і стримано. Але Туреччина буде виконувати вимоги членства в НАТО", - заявив Ердоган.

Президент зазначив, що війна не може принести жодної користі ні сторонам, ні регіону.

"Наша країна з самого початку підтримувала територіальну цілісність і суверенітет України. Ми зайняли чітку позицію проти кроків Росії щодо порушення територіальної цілісності України, особливо анексії Криму", - додав він.

Крім того, Ердоган запросив Путіна відвідати Туреччину.

Нагадаємо, що Туреччина запропонувала проводити засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Зокрема, щоб повернутися до проведення очних зустрічей для переговорів.

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