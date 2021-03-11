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Турция вводит е-анкету для въезжающих. Без нее могут не пустить в страну

Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения Турции отменило бумажную анкету для въезжающих в страну. Пассажиры еще до вылета должны будут заполнять электронную анкету уже с 15 марта.


Об этом свидетельствует информация на сайте турецкого Минздрава.

При этом для транзитных рейсов сохраняется требование по заполнению бумажной анкеты на борту самолета.

Для въезда в Турцию теперь пассажиры должны заполнить форму по ссылке https://register.health.gov.tr/# за 72 часа до прилета в страну.

"Форма должна быть заполнена в течение последних 72 часов перед поездкой... Форма, которую вы заполняете, может быть проверена на границах Турецкой республики независимо от того, заполнили вы эту форму или нет", - указано в сообщении.

Отмечается, что если гражданин не заполнил форму или сделал вводящее в заблуждение заявление, это может повлечь юридические и административные санкции.

"Кроме того, вам может быть отказано в разрешении на въезд в Турцию (Если вы не являетесь гражданином Турции или у вас нет вида на жительство)", - гласит сообщение.

В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип выезда (морской, авиа и т.д.).

"На основе заполненной информации будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому с вами свяжутся, если у вас или у людей, с которыми вы общаетесь во время путешествия, обнаружатся контакты с больными COVID-19", - информирует Минздрав страны.

В материале РБК-Украина "Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам" говорится, что украинским туристам не стоит рассчитывать на путешествия в Европу в этом году. Туристический рынок более ориентируется на Турцию.

Напомним, в начале марта страна продлила требование отрицательного результата теста на коронавирус при въезде в Турцию. Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до приезда.

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