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Украинцам не стоит рассчитывать на путешествия в Европу в этом году, - эксперт

Новина українською → Украина, Среда 10 марта 2021 10:43
Украинцам не стоит рассчитывать на путешествия в Европу в этом году, - эксперт Фото: девушка в маске (GettyImages)
Автор: Юлия Струк, Милан Лелич

Украинским туристам не стоит рассчитывать на путешествия в Европу в этом году. Туристический рынок более ориентируется на Турцию.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам".

Вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза отметил, что направление Турции может составить до 80-90% от общего потока отдыхающих.

"Туристический рынок Украины не ждет Европу в этом году, больше ориентируется на Турцию, которая может составить до 80-90% от общего потока туристов. Остальное - Болгария, Хорватия, Черногория, Египет, Грузия и т.д.", - отметил эксперт.

По его прогнозам, этот сезон все равно пройдет под знаком пандемии, и страны будут открывать свои границы очень осторожно и не для всех сразу.

"Те страны, которые уже сейчас открыты - вот на них и стоит рассчитывать, они уже работали в прошлом году, всплеска заражений не было, можно запускаться опять", - пояснил Дереза.

Однако многие авиакомпании уже активно продают билеты и в страны западной Европы.

В компании Azur Air РБК-Украина рассказали, что надеются, что проблему с ограничениями на въезд удастся решить до конца апреля. Но если нет, то пассажиру предложат другую, более позднюю дату или компенсацию средств за билет.

Как писало РБК-Украина, Кипр откроется для украинских туристов в начале апреля - такая новость обрадовала как туристов, так и представителей туристического рынка.

Напомним, ранее мы писали, какая новая страна открылась для украинцев в марте.

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