Туреччина вводить е-анкету для в'їзду. Без неї можуть не пустити в країну

Міністерство охорони здоров'я Туреччини скасувало паперову анкету для осіб, що в'їжджають в країну. Пасажири ще до вильоту повинні будуть заповнювати електронну анкету вже з 15 березня.
При цьому для транзитних рейсів зберігається вимога щодо заповнення паперової анкети на борту літака.
Для в'їзду до Туреччини тепер пасажири повинні заповнити форму за посиланням https://register.health.gov.tr/# за 72 години до прильоту в країну.
"Форма повинна бути заповнена протягом останніх 72 годин перед поїздкою... Форма, яку ви заповнюєте, може бути перевірена на кордонах Турецької республіки незалежно від того, заповнили ви цю форму чи ні", - зазначено в повідомленні.
Відзначається, що якщо громадянин не заповнив форму або зробив заяву, що вводить в оману, це може спричинити юридичні та адміністративні санкції.
"Крім того, вам може бути відмовлено в дозволі на в'їзд до Туреччини (Якщо ви не є громадянином Туреччини або у вас немає дозволу на проживання)", - свідчить повідомлення.
В анкеті потрібно вказати паспортні та контактні дані, національність, стать і тип виїзду (морський, авіа тощо).
"На основі заповненої інформації буде автоматично створений індивідуальний код HES, завдяки якому з вами зв'яжуться, якщо у вас або у людей, з якими ви спілкуєтеся під час подорожі, виявляться контакти з хворими COVID-19", - інформує МОЗ країни.
У матеріалі РБК-Україна "Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортам" говориться, що українським туристам не варто розраховувати на подорожі в Європу в цьому році. Туристичний ринок більш орієнтується на Туреччину.
Нагадаємо, на початку березня країна продовжила вимогу негативного результату тесту на коронавірус при в'їзді в Туреччину. Тест повинен бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду.