Туреччина вводить е-анкету для в'їзду. Без неї можуть не пустити в країну

При цьому для транзитних рейсів зберігається вимога щодо заповнення паперової анкети на борту літака.

Для в'їзду до Туреччини тепер пасажири повинні заповнити форму за посиланням https://register.health.gov.tr/# за 72 години до прильоту в країну.

"Форма повинна бути заповнена протягом останніх 72 годин перед поїздкою... Форма, яку ви заповнюєте, може бути перевірена на кордонах Турецької республіки незалежно від того, заповнили ви цю форму чи ні", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що якщо громадянин не заповнив форму або зробив заяву, що вводить в оману, це може спричинити юридичні та адміністративні санкції.

"Крім того, вам може бути відмовлено в дозволі на в'їзд до Туреччини (Якщо ви не є громадянином Туреччини або у вас немає дозволу на проживання)", - свідчить повідомлення.

В анкеті потрібно вказати паспортні та контактні дані, національність, стать і тип виїзду (морський, авіа тощо).

"На основі заповненої інформації буде автоматично створений індивідуальний код HES, завдяки якому з вами зв'яжуться, якщо у вас або у людей, з якими ви спілкуєтеся під час подорожі, виявляться контакти з хворими COVID-19", - інформує МОЗ країни.