Турция может возобновить военную операцию в Сирии при срыве договоренностей с США

Если за 35 часов курды не покинут зону безопасности в Сирии, Турция возобновит операцию "Источник мира". Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство "Анадолу".

Чавушоглу отметил, что курды продолжают действовать против Турции, а Анкара осуществляет ответные удары, стараясь при этом минимизировать ущерб для местного населения.

Министр также обвинил США в том, что раньше, когда Анкара и Вашингтон вели переговоры о создании зоны безопасности к востоку от реки Евфрат, США продолжали поставлять вооружения курдским "Отрядам народной самообороны".

"У южных границ Турции попытались создать де-факто террористическое государство. Анкара разрушила эти планы", - отметил Чавушоглу.

Он указал, что целью атак Турции не является курдская община как таковая.

"Операция "Источник мира" направлена исключительно против террористов. Делается все возможное для минимизации ущерба мирному населению Сирии. Террористы совершают провокации и не прекращают обстрелы. Турция, естественно, наносит ответные удары", - приводит агентство слова министра.

Чавушоглу при этом отверг сообщения о применении запрещенного оружия в рамках антитеррористической операции в Сирии.

"Турция никогда не применяла химическое оружие. Это ложь", - сказал министр, отметив, что на вооружении у турецкой армии нет химического оружия.

Напомним, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об условиях возобновления боевых действий в Сирии. Как известно, Турция по соглашению с Вашингтоном обязуется на 120 часов прекратить военные действия, чтобы дать возможность курдским отрядам, входящим в коалицию "Силы демократической Сирии", покинуть приграничной зону безопасности. В случае неисполнения обязательств Эрдоган пообещал лидерам Европейского союза и США возобновить военную операцию в Сирии.

Также РБК-Украина сообщало, что 17 октября стало известно, что Турция приостанавила военную операцию в Сирии. США намерены снять санкции в отношении Турции, в случае долговременного режима прекращения огня.