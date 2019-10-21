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Белый дом может оставить несколько сотен военных в Сирии - NYT

Новости » Политика    21.10.2019 - 06:56
Белый дом может оставить несколько сотен военных в Сирии - NYT
Иллюстративное фото (defense.gov)

На территории Сирии могут остаться около 200 военных

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа может оставить почти 200 военных на территории восточной Сирии несмотря на предварительное решение о полном выводе войск из арабской республики. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как сообщил высокопоставленный чиновник в Белом доме, Трамп склоняется к тому, чтобы оставить небольшой американский континген в восточной Сирии для борьбы с "Исламским государством". Также американские военные будут помогать курдам сохранить контроль над нефтяными месторождениями в регионе.

Кроме того, трое других чиновников из администрации Трампа и Пентагона подтвердили информацию о том, что данный вариант обсуждается на уровне американских политиков и военных командиров.

Собеседники отмечают, что, вероятно, американские военные буду находиться вдоль границы с Ираком, но подальше от зоны прекращения огня, которая была согласована между Вашингтоном и Турцией.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные покинули зону боевых действий и зону прекращения огня на территории Сирии. Глава Белого дома отмечал, что американские военные "возвращаются домой".

Накануне глава Пентагона Марк Эспер сообщал, что американский контингет, который Белый дом решил вывести с территории Сирии, будет переброшен в западный Ирак. Также вчера в Сирии был замечен конвой американской военной техники, который двигался в сторону границы с Ираком.

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