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Эрдоган назвал условия для возобновления боев в Сирии

Новости » Политика    20.10.2019 - 22:44
Эрдоган назвал условия для возобновления боев в Сирии
Фото: Реджеп Эрдоган (Sean Gallup/Getty Images)

Если курдские отряды за 120 часов не покинут пограничную зону безопасности, то Турция возобновит бои

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об условиях возобновления боевых действий в Сирии. Об этом сообщает телеканал NTV.

Как известно, Турция по соглашению с Вашингтоном обязуется на 120 часов прекратить военные действия, чтобы дать возможность курдским отрядам, входящим в коалицию "Силы демократической Сирии", покинуть приграничной зону безопасности. В случае неисполнения обязательств Эрдоган пообещал лидерам Европейского союза и США возобновить военную операцию в Сирии.

По словам президента Турции, всего за девять дней турецкой армии удалось обезвредить 765 террористов, а также очистить территорию в 1,5 тыс. кв. м и взять под контроль 111 населенных пунктов.

Напомним, 17 октября стало известно, что Турция приостанавливает военную операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдам вывести войска из "безопасной зоны". Так, все действия в рамках операции "Источника мира" будут приостановлены, а сама операция полностью остановлена вплоть до полного завершения отвода курдов.

США намерены снять санкции в отношении Турции, в случае долговременного режима прекращения огня.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиРеджеп Тайип Эрдоган
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