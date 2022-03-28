Турция может войти в число стран, которые предложат Украине гарантии безопасности, - ОП

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Турция входит в число стран, которые могут предложить Киеву гарантии безопасности в рамках любой сделки с Россией по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Турция входит в число тех стран, которые могут стать гарантами нашей безопасности в будущем", - заявил он.

Напомним, ранее глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Сохов заявил, что Польша может быть одним из гарантов безопасности Украины в будущем мирном договоре с РФ.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что одним из ключевых элементов переговоров с РФ является создание системы четких и надежных гарантий безопасности для Украины.

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