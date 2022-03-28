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Туреччина може увійти до числа країн, які запропонують Україні гарантії безпеки, - ОП

Фото: заступник глави офісу президента Ігор Жовква (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Заступник глави офісу президента Ігор Жовква заявив, що Туреччина входить до числа країн, які можуть запропонувати Києву гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди з Росією щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Туреччина входить до числа тих країн, які можуть стати гарантами нашої безпеки в майбутньому", - заявив він.

Нагадаємо, раніше глава Бюро нацбезпеки Польщі Павло Сохов заявив, що Польща може бути одним з гарантів безпеки України в майбутньому мирному договорі з РФ.

Крім того, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що одним з ключових елементів переговорів з РФ є створення системи чітких і надійних гарантій безпеки для України.

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