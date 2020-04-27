Турция упростила ограничительные меры по международным перевозкам

Турция упростила ограничительные меры по международным грузовым автомобильным перевозкам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Владислава Криклия в Telegram.

По его словам, теперь водители, которые не имеют симптомов COVID-19, могут осуществлять перевозки без соблюдения 14 дней карантина.

"Перевозчикам предоставляется 72 часа, чтобы завершить перевозку и осуществить разгрузку. Приоритет на таможенных пунктах - перевозка продуктов питания, лекарств и медицинского груза", - пишет Криклий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции коронавирус обнаружили в более 100 тыс. лиц.

Первый случай заражения COVID-19 Турция сообщила 10 марта. В начале апреля число заболевших достигло 15 тыс. лиц. Тогда же в Турции ввели комендантский час.

Ранее сообщалось, что Турция рассчитывает на восстановление туристического потока после пандемии коронавируса с конца августа. Сначала турецкая власть сосредоточится на восстановлении внутреннего туризма. Ожидается, что отели начнут открываться в конце мая.

До этого предполагалось, что Турция может открыть туристический сезон в конце мая.