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Турция - Украина: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    20.11.2018 - 16:53
Турция - Украина: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом подопечных Мирча Луческу

Сборная Украины на выезде против Турции проведет заключительный в 2018 году поединок. Трансляция товарищеского матча начнется на РБК-Украина в 21:45, а смотреть игру можно на Футбол 2 и Украина. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

20 ноября 19:30
Анталья, стадион Antalya Arena

 

Компания bet365 принимает ставки на победу нашей команды с коэффициентом 3,5, а на подопечных Луческу - 2,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,0.

Контора William Hill на триумф Украины принимает с коэффициентом 3,5, а на победу Турции - 2,2.

Букмекерская компания 1xbet дает следующие коэффициенты на исход матча: победа Турции - 2,32, ничья - 3,24, победа Украины - 3,22.

Напомним, трое ведущих футболистов сборной Турции пропустят матч с Украиной.

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