ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Туреччина - Україна: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    20.11.2018 - 16:53
Туреччина - Україна: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом підопічних Мірча Луческу

Збірна України на виїзді проти Туреччини проведе заключний у 2018 році поєдинок. Трансляція товариького матчу розпочнеться на РБК-Україна о 19:30, дивитися гру можна на Футбол 2 та Україна. На думку букмекерів, перевага в цьому двобої на боці господарів поля.

20 листопада 19:30
Анталія, стадіон Antalya Arena

 

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу нашої команди з коефіцієнтом 3,5, а на підопічних Луческу - 2,2. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,0.

Контора William Hill на тріумф України приймає з коефіцієнтом 3,5, а на перемогу Туреччини - 2,2.

Букмекерська компанія 1xbet дає наступні коефіцієнти на результат матчу: перемога Туреччини - 2,32, нічия - 3,24, перемога України - 3,22.

Нагадаємо, три провідних футболіста збірної Туреччини пропустять матч з Україною.

Захисник "Зорі" довикликаний в збірну України Словакия - Украина 4-1: видео голов и обзор матча
Новини України Збірна УкраїнипрогнозТурция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся