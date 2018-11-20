Туреччина - Україна: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом підопічних Мірча Луческу

Збірна України на виїзді проти Туреччини проведе заключний у 2018 році поєдинок. Трансляція товариького матчу розпочнеться на РБК-Україна о 19:30, дивитися гру можна на Футбол 2 та Україна. На думку букмекерів, перевага в цьому двобої на боці господарів поля.

20 листопада 19:30

Анталія, стадіон Antalya Arena

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу нашої команди з коефіцієнтом 3,5, а на підопічних Луческу - 2,2. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,0.

Контора William Hill на тріумф України приймає з коефіцієнтом 3,5, а на перемогу Туреччини - 2,2.

Букмекерська компанія 1xbet дає наступні коефіцієнти на результат матчу: перемога Туреччини - 2,32, нічия - 3,24, перемога України - 3,22.

Нагадаємо, три провідних футболіста збірної Туреччини пропустять матч з Україною.