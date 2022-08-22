Турция удвоила импорт российской нефти после вторжения в Украину

Торговля между Турцией и Россией процветала с весны, поскольку турецкие компании, которым не запрещено вести дела с российскими партнерами, вмешались, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся в результате того, что предприятия ЕС покинули Россию после ее вторжения в Украину в начале этого года.

По данным Refinitiv, Турция увеличила импорт нефти из России, в том числе сортов Urals и Siberian Light, до более чем на 200 тысяч баррелей в сутки в этом году по сравнению с 98 тысяч баррелей в сутки за тот же период 2021 года.

Турция не ввела санкции против России из-за ее вторжения в Украину, заявив, что по-прежнему зависит от поставок энергоресурсов из России.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган встретились в начале августа и договорились активизировать деловое сотрудничество.

Данные показали, что основные турецкие нефтеперерабатывающие заводы Tupras и азербайджанский нефтеперерабатывающий завод SOCAR STAR значительно увеличили потребление российской нефти Urals и Siberian Light в этом году, сократив при этом закупки североморских, иракских и западноафриканских сортов.

В этом году цены на российскую нефть упали до исторического минимума по отношению к эталону Brent, в то время как цены на североморскую и иракскую нефть выросли.

"Выбор турецких нефтеперерабатывающих заводов был очевиден, поскольку у них нет ограничений на покупку российской нефти", - сказал трейдер на средиземноморском нефтяном рынке, отказавшийся назвать свое имя. Он добавил, что хорошая маржа переработки нефти Urals поддержала прибыль турецких НПЗ.