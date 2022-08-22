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Туреччина подвоїла імпорт російської нафти після вторгнення в Україну

Фото: Туреччина збільшила імпорт російської нафти в два рази (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Туреччина подвоїла імпорт російської нафти в цьому році, оскільки дві країни налаштовані на більш широке співробітництво в бізнесі і особливо в торгівлі енергоресурсами перед лицем західних санкцій проти Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Торгівля між Туреччиною і Росією процвітала з весни, оскільки турецькі компанії, яким не заборонено вести справи з російськими партнерами, втрутилися, щоб заповнити порожнечу, що утворилася в результаті того, що підприємства ЄС покинули Росію після її вторгнення в Україну на початку цього року.

За даними Refinitiv, Туреччина збільшила імпорт нафти з Росії, в тому числі сортів Urals і Siberian Light, до більш ніж на 200 тисяч барелів на добу в цьому році в порівнянні з 98 тисяч барелів на добу за той же період 2021 року.

Туреччина не ввела санкції проти Росії через її вторгнення в Україну, заявивши, що як і раніше залежить від поставок енергоресурсів з Росії.

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Тайіп Ердоган зустрілися на початку серпня і домовилися активізувати ділове співробітництво.

Дані показали, що основні турецькі нафтопереробні заводи Tupras і Азербайджанський нафтопереробний завод SOCAR STAR значно збільшили споживання російської нафти Urals і Siberian Light в цьому році, скоротивши при цьому закупівлі північноморських, іракських і Західноафриканських сортів.

Цього року ціни на російську нафту впали до історичного мінімуму по відношенню до еталону Brent, в той час як ціни на північноморську і іракську нафту виросли.

"Вибір турецьких нафтопереробних заводів був очевидний, оскільки у них немає обмежень на покупку російської нафти", - сказав трейдер на середземноморському нафтовому ринку, який відмовився назвати своє ім'я. Він додав, що хороша маржа переробки нафти Urals підтримала прибуток турецьких НПЗ.

Нагадавши, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що на переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі була досягнута домовленість використовувати рублі для торгівлі.

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НафтаТурция