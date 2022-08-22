Туреччина подвоїла імпорт російської нафти після вторгнення в Україну

Торгівля між Туреччиною і Росією процвітала з весни, оскільки турецькі компанії, яким не заборонено вести справи з російськими партнерами, втрутилися, щоб заповнити порожнечу, що утворилася в результаті того, що підприємства ЄС покинули Росію після її вторгнення в Україну на початку цього року.

За даними Refinitiv, Туреччина збільшила імпорт нафти з Росії, в тому числі сортів Urals і Siberian Light, до більш ніж на 200 тисяч барелів на добу в цьому році в порівнянні з 98 тисяч барелів на добу за той же період 2021 року.

Туреччина не ввела санкції проти Росії через її вторгнення в Україну, заявивши, що як і раніше залежить від поставок енергоресурсів з Росії.

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Тайіп Ердоган зустрілися на початку серпня і домовилися активізувати ділове співробітництво.

Дані показали, що основні турецькі нафтопереробні заводи Tupras і Азербайджанський нафтопереробний завод SOCAR STAR значно збільшили споживання російської нафти Urals і Siberian Light в цьому році, скоротивши при цьому закупівлі північноморських, іракських і Західноафриканських сортів.

Цього року ціни на російську нафту впали до історичного мінімуму по відношенню до еталону Brent, в той час як ціни на північноморську і іракську нафту виросли.

"Вибір турецьких нафтопереробних заводів був очевидний, оскільки у них немає обмежень на покупку російської нафти", - сказав трейдер на середземноморському нафтовому ринку, який відмовився назвати своє ім'я. Він додав, що хороша маржа переробки нафти Urals підтримала прибуток турецьких НПЗ.