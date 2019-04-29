Турция и США провели учения в Черном море

Турецкие и американские военные корабли провели совместные учения в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Турции в Twitter.

Отмечается, что эсминец 6-го флота США USS ROSS, военные корабли ВМС Турции: нефтетанкер TCG YB.KUDRET GÜNGÖR, фрегат TCG TURGUTREIS и морской патрульный самолет P-235 провели учения в Черном море.

Отметим, эсминец ВМС США USS Ross DDG71 вошел в акваторию Черного моря в середине апреля.

Ранее, 5 апреля, страны НАТО и Украина начали совместные учения в Черном море "Морской щит 19".

Отметим, в Черном море по состоянию на 1 апреля находились корабли НАТО: так, в море одновременно находились шесть фрегатов 2-й Средиземноморской группы НАТО (SNMG2). Подчеркивалось, что такое присутствие является беспрецедентным фактом. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах усиления присутствия в Черном море.

РБК-Украина также писало, что НАТО планирует отправить в Черное море подводные лодки в рамках расширения своего присутствия в черноморском регионе.