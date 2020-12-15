ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Турция срочно закупит китайскую COVID-вакцину

Вторник 15 декабря 2020 14:45
Турция срочно закупит китайскую COVID-вакцину
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкое правительство проведет срочные закупки китайской вакцины от коронавируса. Также Турция готова укреплять взаимодействие с Китаем в этой сфере.

Об этом сообщает Xinhua.

"Чавушоглу заявил, что турецкая сторона считает китайскую вакцину безопасной и эффективной, уже объявила, что произведет срочные закупки у Китая, готова усилить сотрудничество с Китаем по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Кроме этого, турецкий министр поздравил Китай с успешным сдерживанием распространения коронавируса.

Отметим, в Китае созданием вакцины от коронавируса занимается компания Sinovac Biotech Ltd. Ее разработку начали еще в январе. Препарат уже начал третью стадию клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции.

Напомним, ранее Турция отказалась от идеи закупить российскую вакцину от коронавируса. Причиной тому является отсутствие надлежащей лабораторной проверки.

Также ранее РБК-Украина писало, что Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. Лекарство уже передали на хранение в хранилище израильской фармацевтической кампании Teva.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Вакцина

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь