Израиль получил первую партию вакцины от COVID-19

Фото: вакцина от COVID-19 (РБК-Украина)

В среду, 9 декабря, Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. Лекарства уже передали на хранение в хранилище израильской фармацевтической кампании Teva.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Первым вакцинироваться вызвался премьер-министр страны Биньямин Нетахьяху. В то же время пока точная дата вакцинации населения неизвестна.

"Рейс DHL из Брюсселя перевез более 100 тысяч доз недавно созданной вакцины и приземлился в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве около 9:00", - говорится в сообщении.

Напомним, Израиль подписал контракт с компанией Pfizer. Компания продаст Израилю 8 млн доз вакцины, которых хватит для 4 млн граждан.

Кроме того, в конце ноября Израиль подписал контракт на поставку вакцины от коронавируса с компанией AstraZeneca. Израиль получит около 10 миллионов доз препарата.

Добавим, что Минздрав Израиля заказал у компании Moderna 4 млн доз вакцины от коронавируса. Количества доз вакцины хватит для 3 миллионов граждан Израиля. Поставки запланированы на 2021 год.