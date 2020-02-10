Турция сохранит военное присутствие в Идлибе

Турция сохранит военное присутствие в зоне деэскалации в сирийском городе Идлиб и планирует ответить на любые действия, нарушающие нормы международного права. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай в Twitter.

По его словам, турецкие военнослужащие находятся в регионе для обеспечения безопасности местного населения.

"Турецкие военнослужащие будут продолжать находиться в регионе и давать необходимые ответы тем, кто не соблюдает международное право", - написал Октай.

Также вице-президент Турции отметил, что турецкая армия нанесла ответный удар по району, откуда был совершен обстрел.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 февраля сирийские войска нанесли артиллерийский удар по армии Турции в Идлибе, в результате чего погибли пятеро военных. В связи с инцидентом президент Реджеп Эрдоган собрал экстренное совещание.

Также РБК-Украина писало, что Иран готов стать посредником в конфликте между Турцией и Сирией. Как отметили в Министерстве иностранных дел Ирана после встречи со специальным посланником ООН, конфликт в Сирии должен быть решен дипломатическим путем.