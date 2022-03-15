Турция собирается в этой неделе эвакуировать своих граждан из Мариуполя

Министр иностранных Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Они обсудили войну в Украине и возможность эвакуации граждан Турции из Мариуполя в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Планируется эвакуировать граждан Турции из Мариуполя во вторник или среду. По предварительной информации, в городе есть по меньшей мере 80 турков. Они прячутся от обстрелов в мечети Султана Сулеймана.

"Создаются условия для эвакуации наших граждан из Мариуполя. Мы ожидаем хороших новостей сегодня или завтра", - заявил Мевлют Чавушоглу.

Отмечается, что с начала войны удалось эвакуировать из Украины примерно 14 800 граждан Турции.