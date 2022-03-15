Туреччина збирається цього тижня евакуювати своїх громадян з Маріуполя

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Вони обговорили війну в Україні та можливість евакуації громадян Туреччини з Маріуполя найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Планується евакуювати громадян Туреччини з Маріуполя у вівторок або середу. За попередньою інформацією, в місті є щонайменше 80 турків. Вони ховаються від обстрілів в мечеті Султана Сулеймана.
"Створюються умови для евакуації наших громадян з Маріуполя. Ми очікуємо хороших новин сьогодні або завтра", - заявив Мевлют Чавушоглу.
Зазначається, що з початку війни вдалося евакуювати з України приблизно 14 800 громадян Туреччини.
Нагадавши, сьогодні в Маріуполі був відкритий гуманітарний коридор з Бердянська. Після доставки гуманітарного вантажу люди зможуть покинути місто і отруїться в Запоріжжі.
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