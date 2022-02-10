UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Турция о ситуации у границ Украины: серьезная, но не такая ужасная, как подает Запад

Автор: Анастасия Рокитна

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу прокомментировал ситуацию у границ Украины. Он считает, что ситуация "не такая ужасная, как это подает Запад".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

По его словам, сейчас важно одобрять шаги для снижения уровня эскалации и формирования атмосферы доверия. У Турции хорошие отношения и с Украиной, и с Россией. Поэтому государство выступает против нового противостояния в регионе, где и так много конфликтов.

"Мы делаем шаги по деэскалации ситуации. Контакты со сторонами продолжаются. О части этих контактов общественность информируют", - отметил министр.

Комментируя угрозу вторжения РФ, он заявил, что: "ситуация не такая ужасная, как ее подают на Западе".

Напомним, Путин оценил отношение Киева к Минским соглашениям фразой "Нравится не нравится - терпи моя красавица" и обратился к украинской власти "с призывом выполнять договоренности".

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту РФ Владимиру Путину на его фразу, заявив, что Украина действительно красавица, а по поводу "моя" - это уже перебор.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияУкраинаРоссийская Федерация