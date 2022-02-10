Турция о ситуации у границ Украины: серьезная, но не такая ужасная, как подает Запад

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу прокомментировал ситуацию у границ Украины. Он считает, что ситуация "не такая ужасная, как это подает Запад".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Anadolu .

По его словам, сейчас важно одобрять шаги для снижения уровня эскалации и формирования атмосферы доверия. У Турции хорошие отношения и с Украиной, и с Россией. Поэтому государство выступает против нового противостояния в регионе, где и так много конфликтов.

"Мы делаем шаги по деэскалации ситуации. Контакты со сторонами продолжаются. О части этих контактов общественность информируют", - отметил министр.

Комментируя угрозу вторжения РФ, он заявил, что: "ситуация не такая ужасная, как ее подают на Западе".