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Туреччина про ситуацію біля кордонів України: серйозна, але не така жахлива, як подає Захід

Автор: Анастасія Рокитна

Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу прокоментував ситуацію біля кордонів України. Він вважає, що ситуація "не така жахлива, як це подає Захід".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

За його словами, зараз важливо схвалювати кроки для зниження рівня ескалації та формування атмосфери довіри. У Туреччини хороші відносини і з Україною, і з Росією. Тому держава виступає проти нового протистояння в регіоні, де й так багато конфліктів.

"Ми робимо кроки щодо деескалації ситуації. Контакти зі сторонами продовжуються. Про частину цих контактів громадськість інформують", - зазначив міністр.

Коментуючи загрозу вторгення РФ, він заявив, що :"ситуація не така жахлива, як її подають на Заході".

Нагадаємо, Путін оцінив ставлення Києва до мінських угод фразою "Подобається не подобається - терпи моя красуня" і звернувся до української влади з "закликом виконувати домовленості".

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відповів президенту РФ Володимиру Путіна на його фразу, заявивши, що Україна дійсно красуня, а з приводу "моя" - це вже перебір.

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