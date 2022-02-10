Туреччина про ситуацію біля кордонів України: серйозна, але не така жахлива, як подає Захід

Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу прокоментував ситуацію біля кордонів України. Він вважає, що ситуація "не така жахлива, як це подає Захід".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Anadolu .

За його словами, зараз важливо схвалювати кроки для зниження рівня ескалації та формування атмосфери довіри. У Туреччини хороші відносини і з Україною, і з Росією. Тому держава виступає проти нового протистояння в регіоні, де й так багато конфліктів.

"Ми робимо кроки щодо деескалації ситуації. Контакти зі сторонами продовжуються. Про частину цих контактів громадськість інформують", - зазначив міністр.

Коментуючи загрозу вторгення РФ, він заявив, що :"ситуація не така жахлива, як її подають на Заході".