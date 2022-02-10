Турция о ситуации у границ Украины: серьезная, но не такая ужасная, как подает Запад
Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу прокомментировал ситуацию у границ Украины. Он считает, что ситуация "не такая ужасная, как это подает Запад".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.
По его словам, сейчас важно одобрять шаги для снижения уровня эскалации и формирования атмосферы доверия. У Турции хорошие отношения и с Украиной, и с Россией. Поэтому государство выступает против нового противостояния в регионе, где и так много конфликтов.
"Мы делаем шаги по деэскалации ситуации. Контакты со сторонами продолжаются. О части этих контактов общественность информируют", - отметил министр.
Комментируя угрозу вторжения РФ, он заявил, что: "ситуация не такая ужасная, как ее подают на Западе".
Напомним, Путин оценил отношение Киева к Минским соглашениям фразой "Нравится не нравится - терпи моя красавица" и обратился к украинской власти "с призывом выполнять договоренности".
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту РФ Владимиру Путину на его фразу, заявив, что Украина действительно красавица, а по поводу "моя" - это уже перебор.