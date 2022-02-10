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Турция о ситуации у границ Украины: серьезная, но не такая ужасная, как подает Запад

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Анкара, Четверг 10 февраля 2022 13:02
Турция о ситуации у границ Украины: серьезная, но не такая ужасная, как подает Запад Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу прокомментировал ситуацию у границ Украины. Он считает, что ситуация "не такая ужасная, как это подает Запад".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

По его словам, сейчас важно одобрять шаги для снижения уровня эскалации и формирования атмосферы доверия. У Турции хорошие отношения и с Украиной, и с Россией. Поэтому государство выступает против нового противостояния в регионе, где и так много конфликтов.

"Мы делаем шаги по деэскалации ситуации. Контакты со сторонами продолжаются. О части этих контактов общественность информируют", - отметил министр.

Комментируя угрозу вторжения РФ, он заявил, что: "ситуация не такая ужасная, как ее подают на Западе".

Напомним, Путин оценил отношение Киева к Минским соглашениям фразой "Нравится не нравится - терпи моя красавица" и обратился к украинской власти "с призывом выполнять договоренности".

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту РФ Владимиру Путину на его фразу, заявив, что Украина действительно красавица, а по поводу "моя" - это уже перебор.

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