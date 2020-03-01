Турция сбила 2 истребителя Асада и потеряла беспилотник

Режим президента Башара Асада в Сирии уничтожил турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздухе над провинцией Идлиб и потерял 2 истребителя Су-24. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SANA.

По данным информационного агентства, армия Асада сбила турецкий беспилотник над сирийским городом Серакиб на юго-востоке провинции Идлиб.

Кроме того, агентство сообщило, что в результате удара турецких Военно-воздушных сил были уничтожены 2 истребителя Су-24 режима Асада. Предварительно, пилотам истребителей удалось катапультироваться.

Видео уничтожения одного из истребителей обнародовали в Twitter.

Напомним, ранее министр национальной обороны Турции Хулусі Акар объявил о начале турецкой военной операции "Щит весны" в Сирии. Акар также сообщил об уничтожении десятков единиц техники и более 2 тысяч военных режима Асада.

Также РБК-Украина писало, об уничтожении в Сирии двух вертолетов режима Асада. Так, вертолет Ми-8 армии режима Асада был сбит 14 февраля вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля. Еще один асадовский вертолет был уничтожен 11 февраля в сирийской провинции Идлиб.