UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Турция и Россия договорились расширить сотрудничество в сфере туризма

Фото: Турция будет принимать в отелях российские карты Мир (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия и Турция договорились усилить сотрудничество в сфере туризма. В частности, в турецких отелях будут принимать российские карты "Мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Соответсвующее заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак. Он рассказал, что в турецких отелях начнут принимать карту "Мир". Рассчитываться можно будет в рублях или лирах.

"Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах", - сказал он.

Также, по словам российского чиновника, Россия и Турция увеличат количество авиарейсов для сохранения туристического потока.

Напомним, что Владимир Зеленский раскритиковал Турцию за создание новых маршрутов для туристов из России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияРоссийская Федерация