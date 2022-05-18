Туреччина і Росія домовилися розширити співпрацю у сфері туризму

Росія і Туреччина домовилися посилити співпрацю у сфері туризму. Зокрема, в турецьких готелях прийматимуть російські карти "Мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Відповідну заяву зробив віце-прем'єр РФ Олександр Новак. Він розповів, що в турецьких готелях почнуть приймати карту "Мир". Розраховуватися можна буде в рублях або лірах.

"Домовилися про те, що банки будуть приймати карти, домовилися про те, що будуть створені умови для наявності необхідних терміналів в готелях, готелях", - сказав він.

Також, за словами російського чиновника, Росія і Туреччина збільшать кількість авіарейсів для збереження туристичного потоку.