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Туреччина і Росія домовилися розширити співпрацю у сфері туризму

Фото: Туреччина прийматиме в готелях Російські карти світ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія і Туреччина домовилися посилити співпрацю у сфері туризму. Зокрема, в турецьких готелях прийматимуть російські карти "Мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Відповідну заяву зробив віце-прем'єр РФ Олександр Новак. Він розповів, що в турецьких готелях почнуть приймати карту "Мир". Розраховуватися можна буде в рублях або лірах.

"Домовилися про те, що банки будуть приймати карти, домовилися про те, що будуть створені умови для наявності необхідних терміналів в готелях, готелях", - сказав він.

Також, за словами російського чиновника, Росія і Туреччина збільшать кількість авіарейсів для збереження туристичного потоку.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський розкритикував Туреччину за створення нових маршрутів для туристів з Росії.

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