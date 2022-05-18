Турция и Россия договорились расширить сотрудничество в сфере туризма
Россия и Турция договорились усилить сотрудничество в сфере туризма. В частности, в турецких отелях будут принимать российские карты "Мир".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Соответсвующее заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак. Он рассказал, что в турецких отелях начнут принимать карту "Мир". Рассчитываться можно будет в рублях или лирах.
"Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах", - сказал он.
Также, по словам российского чиновника, Россия и Турция увеличат количество авиарейсов для сохранения туристического потока.
Напомним, что Владимир Зеленский раскритиковал Турцию за создание новых маршрутов для туристов из России.
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