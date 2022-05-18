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Турция и Россия договорились расширить сотрудничество в сфере туризма

Новина українською →
Москва, Среда 18 мая 2022 18:18
Турция и Россия договорились расширить сотрудничество в сфере туризма Фото: Турция будет принимать в отелях российские карты Мир (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия и Турция договорились усилить сотрудничество в сфере туризма. В частности, в турецких отелях будут принимать российские карты "Мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Соответсвующее заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак. Он рассказал, что в турецких отелях начнут принимать карту "Мир". Рассчитываться можно будет в рублях или лирах.

"Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах", - сказал он.

Также, по словам российского чиновника, Россия и Турция увеличат количество авиарейсов для сохранения туристического потока.

Напомним, что Владимир Зеленский раскритиковал Турцию за создание новых маршрутов для туристов из России.

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