Турция и Россия близки к сделке о дополнительных поставках С-400

Турция близка к заключению соглашения с Российской Федерацией о дополнительных поставках российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам руководителя управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, подписание соглашение должно произойти в ближайшее время.

"Переговоры о приобретении Турцией второго полка С-400 достигли досягаемой отметки. Подписание соглашения уже не за горами", - сказал Демир.

Также он отметил, что между странами планируется подписание соглашения о совместном производстве элементов для ЗРК, а также о передаче технологий.

"После согласования финальных деталей мы подпишем соглашение касательно совместного производства, либо же совместного производства определенных элементов в Турции", - сообщил представитель Турции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Россия и Турция обсуждают подписание нового контракта на поставку дополнительной партии С-400. В Российской Федерации рассчитывают заключить новый контракт в 2020 году.

Также сообщалось, что комитет Сената США одобрил санкции против Турции в связи с военной операцией в Сирии и покупкой российских ЗРК.