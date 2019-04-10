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Турция, РФ, ФРГ и Франция проведут встречу по ситуации в Сирии

Новости » Политика    10.04.2019 - 09:40
Турция, РФ, ФРГ и Франция проведут встречу по ситуации в Сирии
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Sean Gallup/Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон звонил Эрдогану с таким запросом

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в скором времени Россия, Турция, Германия и Франция проведут новый саммит по сирийскому урегулированию. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sabah.

Эрдоган отметил, что "для проведения саммита в этом формате необходимо добиться прогресса в вопросе формирования конституционного комитета Сирии".

"Четырехсторонний саммит между Турцией, Россией, Францией и Германией по Сирии может состояться в ближайшее время, поскольку президент Франции Эмманюэль Макрон недавно звонил с таким запросом", - заявил он.

Напомним, 26 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину план прекращения кризиса в Сирии.

Также РБК-Украина писало, что 4 марта Совет ЕС внес в санкционные списки по Сирии семь министров сирийского правительства.

Отметим, в США планируют создать зону безопасности на северо-востоке Сирии, на границе с Турцией. Пентагон хочет направить около 1500 солдат из стран ЕС на северо-восток Сирии и если это произойдет, США сохранят там около 400 военных, пишет газета. Военный контингент защитит курдов на границе с Турцией и будет бороться с ИГ.

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